Інтенсивні обстріли Миколаєва та області тривають: окупанти влучили в будинок з двома дітьми

Інтенсивні обстріли Миколаєва та області тривають: окупанти влучили в будинок з двома дітьми

Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Миколаїв та область.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Потрапили в будинок з двома дітьми. Вони не постраждали", - повідомив Кім та додав, що українські військові тіснять ворога, все йде за планом.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що вирішив записати відео, бо у російських телеграм-каналах почали розповсюджувати новину, що він нібито помер.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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