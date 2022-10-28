Інтенсивність атак дронами зменшилася, ППО збила понад 300 "шахідів" - Повітряні сили

Силам протиповітряної оборони вдалося збити понад 300 іранських безпілотників Shahed-136, які запускає Росія.

Про це під час брифінгу сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Від 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, до сьогоднішнього дня маємо вже понад 300 збитих іранських Shahed-131", - сказав він.

За словами Ігната, раніше РФ мала в наявності чимало дронів, а тому активно їх запускала щодня. Втім, протягом останнього часу Москва зменшила інтенсивність своїх атак.

"Невідомо, скільки саме цих дронів-"шахідів" отримала Росія, повітряним шляхом їх перевозили чи, можливо, по Каспію везли", - розповів він і додав, що також невідомо, чи спроможні вони виготовлятися в такій кількості, в якій хоче РФ.

Нагадаємо, попри обстріли України дронами, Тегеран постачання до РФ безпілотників заперечує. Власне, і Кремль також.

ЗМІ повідомляють, що Ізраїль 21 жовтня завдав ракетного удару по місцю, де збирали іранські безпілотники. Крім того, в Сирії на території аеропорту Дімас зберігалися іранські боєприпаси та зброя.

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