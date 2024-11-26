Інтенсивність авіаційних ударів Росії знизилась: ЗСУ відзначають вплив західних ракет

Російські війська значно зменшили використання авіації та ударів коригованими авіаційними бомбами (КАБами) після того, як західні партнери дозволили Україні використовувати зброю західного виробництва для ударів по території Росії.

Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників “Ахіллес” 92 окремої штурмової бригади, Юрій Федоренко, в ефірі телеканалу Київ24.

"На поточний момент у зв’язку з застосуванням високоточної зброї, дозволу на її застосування, відсоток авіації, яку задіює противник для ударів керованими авіабомбами дуже суттєво впав і просів. Це значить, що менше КАБів прилітає по українських містах, по українських позиціях. Це дає можливості більш ретельно готувати позиції, облаштовувати, мати менше вогневого впливу по наших місцях, де знаходиться артилерія, де знаходиться інша техніка, яка необхідна нам для оборонних дій", – зазначив Федоренко.

Він також зазначив, що Сили оборони України ефективно взяли під вогневий контроль склади з боєприпасами ближнього базування, які використовувались росіянами, що додатково вплинуло на їхню здатність вести активні авіаційні операції.

"Наші безпілотники дальнього радіуса дії плюс високоточна зброя і тепер ворог не може проїхати й згрузити на певній відстані, з якої йому логістично зручно, снаряди. Він вимушений розконцентрувати місця, робити декілька, робити в різних частинах. А це ускладнює логістику, це переростає в час. Чим довше вони підвозять, тим менша кількість пострілів можуть зробить", – прокоментував Федоренко.

Він додав, що високоточна зброя у задовільній кількості може суттєво переломити хід бойових дій на користь Сил оборони і посилити оборонні спроможності України.

Нагадаємо, що втрати РФ у війні проти України перевалили нову психологічну позначку. Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 24 листопада склали 730 740 осіб.