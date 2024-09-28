Інтенсивність бойових дій на Харківському напрямку суттєво зменшилась: експерт пояснив чому

Плани ворога з демілітаризації Харківщини не втілилися у життя.

Останнім часом на Харківському напрямку зменшилася інтенсивність бойових дій. Крім того, спецпідрозділи ГУР здійснили операцію та вибили противника з Вовчанського агрегатного заводу.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Radio NV .

Експерт нагадав, як росіяни планували створити в Харківській області демілітаризовану зону, просунутись до Харкова та створити загрозу для куп’янського угрупування ЗСУ. Втім, окупантам це не вдалося.

"Проскочивши в перший день 10 кілометрів, вони (армія РФ - Ред) загрузли, тому що потім підтягнулися наші резерви. Сформувався новий фронт довжиною 80 кілометрів, де ворог підтягував сили, ми частину резервів кинули. Коли відкрився Курський напрямок, то частина російського угруповання з цієї ділянки була перекинута на посилення цього напрямку. Наші окремі бригади так само пішли на Курщину", - наголошує експерт Defense Express.

Він констатував, що частково завдяки цьому "інтенсивність бойових дій саме на харківському напрямку суттєво зменшилась".

Нагадаємо, раніше військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович повідомляв, що важлива логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ. Окупанти продовжують тиснути. Своєю чергою, ЗСУ періодично відбивають позиції у росіян.

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