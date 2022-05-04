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Інтенсивність обстрілів на Харківщині зменшилася, але не варто втрачати пильність - ОВА

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Інтенсивність обстрілів на Харківщині зменшилася, але не варто втрачати пильність - ОВА

Getty Images

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали по Харкову два удари.

За минулу добу росіяни завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та артилерії.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

По Харківській області окупанти обстрілювали Руську Лозову, Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв, Барвінкове. 

Протягом доби окупанти поранили восьмеро людей, у Донецькій громаді одна людина загинула.

"Інтенсивність обстрілів зменшилася, але щоб мінімізувати втрати серед цивільних - маємо бути дисциплінованими. Не ігноруйте сигнали тривоги, це наша з вами безпека!", - наголосив він.

У області також фіксують велику кількість мінувань на підходах до селищ, приватних будинках, коли ЗСУ звільняють території. Людей закликають не їхати одразу на звільнені території, а дочекатися дозволу Збройних Сил та ДСНС.

Нагадаємо, окупанти проводять повітряну розвідку та наступають на Довгеньке, Генштаб про ситуацію на Харківщині.

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