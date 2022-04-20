Інтенсивність обстрілів збільшилася, страждають житлові райони: яка ситуація в Харкові 20 квітня

Інтенсивність обстрілів збільшилася, страждають житлові райони: яка ситуація в Харкові 20 квітня

У ніч проти 20 квітня у Харкові російські окупанти продовжили періодичні обстріли окраїн житлового району Салтівка. Також тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося у Харкові та області за минулу добу, 19 квітня.

Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася

"Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!" – закликав голова області Олег Синєгубов.

Російські війська обстрілюють житлові райони Харкова

Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню – "Град", "Смерч", "Ураган" – з відстані 35-40 км. Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони", – повідомив Синєгубов.

Росіяни з "Ураганів" обстріляли Харків: загинули 4 людини, ще 14 поранені

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків, внаслідок чого загинули чотири людини, повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинули 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено. Було пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів

У Харківській області окупанти отримали "на горіхи" від захисників України і дременули зализувати рани назад до Росії. ЗСУ розгромили танковий полк РФ під Харковом так, що його просто вивели за межі України, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

Через часті обстріли РФ у Харкові закрили кладовища

Через обстріли російських окупантів людей у Харкові закликають не відвідувати кладовища. Внаслідок обстрілів окупантів вже зруйновано десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму, повідомили у Харківській міськраді.

"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", — сказано у повідомленні.

За інформацією департаменту, для поховання померлих доступні всі кладовища, окрім двох — "Сосни" та №17.

Як евакуюватись з Харкова 20 квітня

​​​"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова, які заплановані на 20 квітня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець

21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна

22:40 45/46 Ужгород - Лозова

Associated Press

Нагадаємо, Мережею шириться відео, як волонтер Червоного Хреста під час обстрілу у центрі Харкова рятує постраждалу жінку, прикриваючи її своїм тілом. Цього Героя звати Денис Петренко. Він волонтер Товариства Червоного Хреста України, член Загону швидкого реагування.

Коли почалися обстріли, за протоколом хлопець повинен був піти в укриття, але він залишився на дворі разом із постраждалою внаслідок артобстрілів жінкою.