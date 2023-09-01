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Буданов зізнався, за що любить свою професію

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Буданов зізнався, за що любить свою професію

Кирило Буданов / Фото: Associated Press

За його словами, ця робота - дорожча ніж якісь гроші.

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив “працює не за гроші”. Його тримає інтерес та цікавість до своєї роботи.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

“Можна було собі дозволити навіть поїсти. Для мене питання трошки вище, ніж там кошти і так далі. Інтерес - хочете, можемо так це називати. Це цікаво. Воно дорожче, ніж просто там додаткові 100 доларів”, - підкреслив Кирило Буданов.

▶ Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, що у ГУР повідомили, скільки замахів на життя пережив Буданов.

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Дата публікації
Перегляди
607
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