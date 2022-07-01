"Інтереси України будуть представлені всюди у світі": Зеленський провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі

Український президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 липня, провів телефонні розмови з очільниками Аргентини та Чилі.
Глава держави запевнив, що "інтереси України будуть представлені всюди у світі".
Про це українский президент повідомив у традиційному відеозверненні у ніч проти 2 липня.
"Збільшуємо зовнішньополітичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі. Інтереси України будуть представлені всюди у світі", - коротко прокоментував свої перемовини під час відеозвернення.
На своїй сторінці у Twitter Зеленський додав, що під час розмови з новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем обговорив можливість залучення чилійських фахівців до розмінування територій України.
"Відстань – не завада для дружніх країн. Радий встановити контакт із новообраним Президентом Чилі Габріелем Боричем. Подякував за підтримку в ООН, гуманітарну допомогу для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування українських територій", - зазначив Зеленський.
I continue to establish relations with an important region - Latin America. Talked with President @alferdezprensa, thanked for humanitarian aid, condemnation of Russian aggression and suspension of Russian membership in the #UN Human Rights Council.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022
Нагадаємо, у Києві 1 липня з офіційним візитом перебував прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
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