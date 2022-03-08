Інтернаціональний легіон активно поповнює лави оборони України: поляки вже відзначились знищенням колони

Захищати українську демократію проти Путінської тиранії виявили бажання сотні добровольців з багатьох куточків світу.

Інтернаціональний легіон активно поповнює лави оборони України. Воювати проти російського агресора їдуть сотні добровольців з усіх куточків світу. Усім бажаючим максимально спростили правила перетину українського кордону. Добровольці прибувають не з порожніми руками, а з новітніми протитанковими комплексами, які здатні миттю знищувати російські колони танків.

Про це йдеться в ТСН.

Майже жодного вцілілого будинку - так нині виглядає селище на околицях столиці. Уламки від снарядів трощать споруди і дерева, тоді як бійці окопуються під звуки артилерійської канонади. Не здавати жодного клаптика своєї землі російським окупантам нашим оборонцям допомагають ручні протитанкові гранатомети та протитанкові ракетні комплекси «NLAW», які здатні вражати ціль на відстані до кілометра.

«Ми вдома, ми захищаємо свій дім, свою хату, своїх дітей, батьків, нам немає куди тікати», - каже військовослужбовець Дмитро.

Пліч-о-пліч з українськими військовими боронять наші рубежі на Київщині британці. Їхня країна надала нашим військовим дві тисячі таких переносних ракет, які ефективно випалюють російські панцерники.

Війна в Україні: перші іноземні добровольці уже на позиціях на околицях Києва

«Я тут, щоб боротися за демократію, тому що одна хвора людина не може вирішувати за цілу країну, чи може бути у неї демократія», - каже доброволець.

Захищати українську демократію проти Путінської тиранії виявили бажання сотні добровольців з багатьох куточків світу. Інтернаціональний легіон поповнює лави тероборони країни. Тиждень тому їм спростили правила в’їзду на кордоні. Після підписання контракту легіонери офіційно мають право воювати проти російського агресора.

Серед добровольців вже відзначились сусіди з Польщі. Вони вщент розбили російську колону на підступах до одного з населених пунктів.

Поповнити лави добровольців виявили бажання і притомні білоруські оборонці та мисливці, які не підтримують режим диктатора Лукашенка.