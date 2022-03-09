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Інтернет у бомбосховищі: запрацював сайт для заявок на підключення мережі в укриттях Києва

Кияни можуть залишати заявки на підключення мережі Інтернет.

У столиці запустили платформу для підключення Інтернету в укриттях Києва – https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

Мешканці Києва можуть залишати заявки на підключення мережі Інтернет у їхньому укритті.

Про це повідомив заступник мера Києва з IT Петро Оленич.

"Якщо в укритті, де ви тимчасово перебуваєте, немає доступу до мережі Інтернет, залишайте заявку, ми зв'яжемося з вами та повідомимо про виїзд монтажника", - йдеться у повідомленні.

Оленич також закликав провайдерів приєднуватись до проєкту.