Інтернет у бомбосховищі: запрацював сайт для заявок на підключення мережі в укриттях Києва

Кияни можуть залишати заявки на підключення мережі Інтернет.
У столиці запустили платформу для підключення Інтернету в укриттях Києва – https://wifi.kyivcity.gov.ua/.
Мешканці Києва можуть залишати заявки на підключення мережі Інтернет у їхньому укритті.
Про це повідомив заступник мера Києва з IT Петро Оленич.
"Якщо в укритті, де ви тимчасово перебуваєте, немає доступу до мережі Інтернет, залишайте заявку, ми зв'яжемося з вами та повідомимо про виїзд монтажника", - йдеться у повідомленні.
Оленич також закликав провайдерів приєднуватись до проєкту.