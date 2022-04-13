Інтернет-війська України: як стати частиною багатотисячного діджитал-війська

Інтернет-війська доносять світові правду про війну Росії проти України.

Півтора місяці українська армія героїчно боронить Україну від російських окупаційних військ – як на військовому фронті, так і на інформаційному.

28 лютого Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили ініціативу інтернет-війська України (ІВУ).

Що таке ІВУ?

Українські інтернет-війська – це тисячі волонтерів, які озброївшись гаджетами та інтернетом, через соціальні мережі розповідають світові правдиву інформацію про російські звірства в Україні.

Це цілком реальні сотні тисяч людей, які ховалися від російських бомб у підвалах, які пережили реальні емоції та потрясіння від жахливих злочинів росії і бачили ці злочини на власні очі.

Структура інтернет-військ складається з низки штабів: штабу дизайнерів, штабу копірайтерів, помічників, і кожен з них укомплектований додатково волонтерами відповідного профілю. Наразі неможливо точно назвати точну кількість інтернет-армії, адже кожен українець, який хоч раз у своїх соцмережах розповів про дії російських нелюдів в Україні, фактично є частиною цієї армії.

За що бореться ІВУ?

Через живі, емоційні посили, інтернет-війська допомагають доносити світовій спільноті правдиві повідомлення. Завдяки інтернет-військам шукаються будь-які способи достукатися до закордонних політиків, керівників компаній та установ.

Станом на сьогодні, понад 250 тисяч користувачів соціальних мереж (телеграм, інстаграм, фейсбук та вайбер), вже об’єднано на платформах ініціативи. Учасники проекту встигли виконали понад 100 завдань.

Серед першочергових завдань ІВУ є:

Повна економічна блокада ворога – санкції, нафтове та газове ембарго, виведення міжнародних бізнесів з росії.

Залучення світової спільноти до захисту України – надання ППО, важкого озброєння, закриття неба;

Популяризація інформації у світі про наслідки війни та дії країни агресора, залучення світової спільноти до об’єднання проти росії, щоб війна не розповсюдилася на інші країни.

Як обираються задачі для ІВУ?

Все залежить від повістки дня і від викликів, які стоять перед державою. Якщо якась компанія хоче продовжувати отримувати гроші на російському ринку, фінансуючи фактично війну проти України, ІВУ шукають будь-які способи достукатися до закордонних політиків, керівників цих та інших компаній та установ, аби ті продемонстрували свою позицію щодо неприпустимості роботи з рф. І це виходить.

За півтора місяці з росії вийшов майже увесь міжнародний бізнес, на агресора накладені найбільші в історії санкції, все більше культурних інституцій припиняють співпрацювати з окупантами. Ситуація змінюється. Це системна робота, над якою працює вся країна. І інтернет-війська до неї долучаються. Усі працюють злагоджено і кожен робить максимум. Всі українці об’єднані задля перемоги. І це найбільший рушій та мотиватор.

Хто координує ІВУ?

Координацією роботи інтернет-війська займається Міністерство культури та інформаційної політики України та Міністерство цифрової трансформації України

Інтернет-армія – це не наймані працівники. Це тисячі українських та іноземних громадян, які на волонтерських засадах власними силами щодня роблять все можливе, наближаючи невідворотну перемогу України у війні проти російських окупантів. Саме вони відіграють ключову роль у системі ІВУ, роль держави – лише направити їх у необхідному напрямку.

Як долучитися до ІВУ?

Вступайте до каналів, куди щодня надсилаються нові завдання:

Facebook: https://www.facebook.com/ukrainian.internet.army/

Instagram: https://instagram.com/ukrainian.internet.army

Telegram: https://t.me/ivukr

Viber: https://vb.me/ivukr

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