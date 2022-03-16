Інтернет-зірка кіт Степан з Харкова знайшовся через два тижні після зникнення

Власниця тварини розповіла, що з ними сталося за цей час.

За долю популярного українського кота Степана з Харкова, який прославився завдяки своєму сумному вигляду з коктейлями, переживало чимало людей навіть за кордоном.

Протягом двох тижнів Степан "не виходив" на зв'язок з шанувальниками, тож за тварину почали переживати, чи не трапилося з нею біди. Та вже сьогодні на сторінці кота Степана в Instagram з'явилася інформація, що він живий та здоровий і наразі перебуває у Франції.

Про те, що довелося їм пережити, власниця кота розповіла у фотоблогу:

"Дві ночі ми сиділи у підвалі. Тиждень сиділи без світла. Щоб зарядити телефон, ми ходили до сусіднього під'їзду у підвал. Потім нам вдалося виїхати. Харківські волонтери допомогли та вивезли нас на залізничний вокзал. Ми сіли до поїзда Харків-Львів (через 20 годин ми дісталися Львова). Потім пішли до кордону з Польщею. На кордоні ми стояли у пішій черзі, людей було дуже багато (4-5 тис.). Ми пройшли кордон через 9 годин. Потрапивши до Польщі, до нас надійшла пропозиція про допомогу від Всесвітньої Асоціації Інфлюенсерів з Монако, які допомогли нам дістатися Франції, щоб почекати той самий день, коли ми зможемо повернутися додому. З нами зараз все гаразд", - написала власниця кота Степана.

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

Вона також зізналася, що тиждень її будинок залишався у спокої, доки навколо щодня у будівлі потрапляли ракети:

"На восьмий день постраждав і наш будинок, у балкон сусідів прилетів снаряд, пожежі не було, Слава Богу. У двох-трьох десятках квартир висипалися всі шибки. Так само два снаряди впало у нас у дворі перед будинком",- розповіла жінка.

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

Наразі і кіт Степан, і його власниця у безпеці. Жінка зазначила, що у них залишилися рідні в Україні, за яких вони дуже переживають і намагатимуться допомагати нашій країні всім, що в їхніх силах.

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