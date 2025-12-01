Інтерпайп Пінчука змінив принцип патронату своїх мобілізованих співробітників

Реклама

Один із основних принципів роботи патронатної служби Інтерпайп – адресність. В компанії працюють з запитами кожного мобілізованого окремо, не створюють уніфікованих пакетів допомоги, а забезпечують військових саме тим, що необхідно та залучають для цього всі можливості великого бізнесу, – розповідає про досвід Інтерпайп NV.

Координатори знаходять ті потреби, які не можуть закрити волонтери чи самі військові.

«На початку війни було дуже складно знайти потрібне, бо не було ні товарів, ні речей військового призначення в достатній кількості та якості. Зараз ринок наповнений, але з'явились інші потреби. Якщо в перший рік було проблематично знайти нормальні плити для бронежилетів, то зараз у більшості випадків цю потребу можуть закрити військові частини, наші підопічні якщо і просять, то полегшені керамічні. Натомість зараз в дефіциті запчастини для дронів, акумулятори для БПЛА або детектори дронів. Війна стала більш технологічною, і запити змінюються», – розповідає директорка з комунікацій та кураторка корпоративної патронатної служби Інтерпайп Людмила Новак.

Робота Патронатної служби Інтерпайпу не обмежується передачею техніки чи амуніції мобілізованим співробітникам. Це вибудувана логістика, закупки, внутрішній контроль і контакт із кожним військовим.

«Усе, що було потрібно – мені все надсилали. У нас, в Інтерпайп, це працює просто: є запит – компанія дивиться, що може зробити, і робить. Наприклад, нам дали пікап Mitsubishi L200. Це важливо, бо на війні машина – це не комфорт, це мобільність і виживання. Нам надіслали дрони, зарядні станції, генератори. Одяг: і літній, і зимовий. Усе, що треба, щоб виконувати завдання. Не раз чув від хлопців, що вони б теж хотіли мати такий зв’язок зі своїм підприємством», – розповідає колишній нагрівальний металу, а с початком повномасштабного вторгнення військовослужбовець Федір Пелих.

Наразі в Інтерпайп понад 1100 мобілізованих працівників. Також патронатна служба Інтерпайп допомагає ветеранам, родинам загиблих, зниклих безвісти та полонених. Компанія не планує зупиняти допомогу.