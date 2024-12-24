Інтерв'ю з колаборантом: українець, який шпигував на користь Росії, розповів про свою мотивацію

Чоловік зізнався, що робив це не заради грошей, а тому, що вірив у концепцію "російського миру".

У Запоріжжі чоловік на прізвище Колесніков отримав довічний термін ув’язнення за державну зраду. Він погодився працювати на Росію, передаючи дані про українські військові об’єкти та пересування ЗСУ.

Його історія стала частиною більш ніж 3200 справ про державну зраду, відкритих після початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Reuters.

Колесніков, 52-річний колишній держслужбовець, розповів, що виріс у радянській Україні, а його батько був розвідником СРСР, який працював на Кубі під прикриттям перекладача. Крім того, його двоюрідний брат працює у ФСБ Росії. Ці зв’язки зробили його "ідеальним кандидатом" для російської розвідки.

"Я зробив це не заради грошей, а тому, що вірив у концепцію “Російського світу”", — сказав Колесніков. Однак він зізнався, що шкодує про свою роль у спричиненні загибелі мирних жителів і про те, що війна затягнулася, а очікування швидкої "перемоги" Росії не справдилися.

За його словами, він збирав інформацію про військові об’єкти, повідомляв про наслідки ракетних ударів, а також надавав дані про пересування українських військ у Запоріжжі. Однак його діяльність швидко викрили, і в квітні СБУ заарештувала його за звинуваченням у державній зраді. Його дружина після арешту пішла від нього, забравши дитину.

Голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що Кремль роками таємно вербував агентів в Україні.

"Наш системний підхід дає результати. Ми очистили багато сфер життя від ворожих агентів і продовжуємо це робити", — заявив Малюк.

СБУ також наголосила на важливості роботи контррозвідки для перемоги України, адже подібні агенти РФ ставлять під загрозу безпеку країни.

Українська розвідка також активно діє проти Росії. Минулого тижня, за даними СБУ, у Москві було організовано вибух, внаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ. Це стало частиною серії цілеспрямованих ударів по високопоставлених фігурах у Росії.

У Запоріжжі співробітник СБУ з позивним "Фанат" розповів Reuters, як контррозвідка викрила різні категорії громадян, схильних до вербування росіянами. Серед них – люди з проросійськими поглядами, родичі полонених військових, а також ті, чиї близькі проживають на окупованих територіях. До першої категорії, за словами "Фаната", належав і Колесников.

Колесников був визнаний винним у наданні координат і розвідувальної інформації про військові об’єкти для Росії. У вересні 2022 року, за даними слідства, він передав російським кураторам інформацію про зустріч українських чиновників у готелі Sunrise у Запоріжжі. Наступного дня будівлю було атаковано російською ракетою. Хоча зустріч не відбулася, внаслідок удару загинув мирний житель, ще п’ять людей були поранені.

СБУ вийшла на Колесникова після того, як його автомобіль помітили на місці одного з російських ударів у березні 2022 року. Агенти встановили в машині підозрюваного пристрої для стеження, які допомогли зафіксувати його контакти з Віталієм Кусакіним, ще одним завербованим шпигуном. Обох було заарештовано у травні 2023 року.

На закритому судовому засіданні Колесников визнав себе "частково" винним, стверджуючи, що не знав про зв’язок свого двоюрідного брата з ФСБ. Суд відкинув ці заяви, визнавши його винним у "свідомій допомозі іноземній державі". Колесникова засудили до довічного ув’язнення, а Кусакін отримав 15 років позбавлення волі.