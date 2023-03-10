"Інтервал між ударами зростає": британська розвідка ппро російську ракетну атаку по Україні

Інтервали між ракетними атаками Росії по Україні зростають через потребу РФ накопичувати ракети, перші ніж вона зможе завдати доволі потужного удару.

Про це зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"9 березня 2023 року Росія випустила хвилю із щонайменше 80 ракет для удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Під час цієї атаки Росія одночасно розгорнула крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони, іранські безпілотні літальні апарати і надзвичайно велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування під час атаки. Це була перша велика хвиля ракетних ударів після 16 лютого і, ймовірно, одна з найбільших від грудня 2022 року", - пишуть розвідники.

Водночас вони вказують, що інтервал між хвилями ударів зростає, тому що Росії зараз потрібно накопичувати критичну масу нововироблених ракет безпосередньо з промисловості, перш ніж вона зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб достовірно подолати українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти масовано обстріляли Україну. Уперше росіяни застосували одразу шість надзвукових ракет "Кинджал",заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. ППО збила 34 крилаті ракети і 4 з 8 дронів. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками та урядовцями через масований ракетний удар Росії по інфраструктурі України.

У ГУР кажуть, що своїх цілей 9 березня окупанти не досягли, а інтенсивність ударів продовжуватиме знижуватися.

Зеленський за 9 березня: Ми вже показали, на що здатна Україна

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