Інваліди дитинства і співробітники "стратегічних підприємств": РФ посилює мобілізацію в ОРДЛО

Зокрема, в "ЛНР" повістки вручають співробітникам автоінспекцій.

Російська Федерація мобілізує з ОРДЛО осіб, які не підлягають призову, інваліди дитинства і співробітники "стратегічних підприємств".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За його словами, йдеться про співробітників "стратегічних підприємств", яким раніше гарантували "бронь". Зокрема. це співробіники, які обслуговують районні електричні мережі.

"На Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, аби підвищити ефективність мобілізації, співробітникам автоінспекцій так званої "ЛНР" дозволили видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. Так, на трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які перебуваютьв автомобілях.

Крім того, співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять обходи в квартирах у пошуках чоловіків призивного віку, яким від 18 до 65 років.

"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР" Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві", - наголосили в ГУР.

Як повідомлялося, через великі втрати на війні, Росія почала шукати "добровольців" в Придністров'ї - британська розвідка. Так, російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року. Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.

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