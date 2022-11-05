Інвестиція у безпечне ХХІ століття: Резніков подякував США за нову партію зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за надану нову партію озброєння.

Заява українського міністра з'явилася у його Twitter.

Резніков наголосив, що пакет допомоги від США - це інвестицієя в безпечне XXI століття.

"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією у безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки життів українців. Кожен танк знищить сотні загарбників", - наголосив міністр оборони України.

Як повідомлялося, напередодні Резніков анонсував надання червого пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Згодом Пентагон офіційно про це повідомив. Пакет, зокрема, буде складатися з 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.

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