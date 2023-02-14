Іран бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні: в ISW вказали на факти

РФ продовжує використовувати свої відносини з Іраном для надання військової підтримки війні в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці нагадали, що Головне управління військової розвідки України (ГУР) перехопило аудіозапис про те, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі. Як стверджує ГУР, вони спілкувалися "діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі".

ISW не може ідентифікувати діалект у аудіоперехопленні з високою достовірністю, але той факт, що особи в аудіозаписі є оператор Shahed, вказує на те, що вони можуть бути операторами з Іранського Курдистану, які, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Аналітики також вважають, що співробітники КВІР, ймовірно, підтримують використання Росією безпілотників Shahed , виступаючи як оператори та інструктори.

В ISW також нагадали, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи човни та іранські державні літаки.

"За даними The Guardian, ці постачання включають 12 безпілотників "Шахед"-121 і 129, які мають можливості завдання ударів по землі і призначені для доставлення корисного навантаження до цілі і повернення на базу, на відміну від "Шахеда"-131 і 136, які російські війська досі широко використовували в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пов'язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії. Тож в ISW припускають, що Тегеран постійно надає Москві різні матеріали.

"Ці всі дані свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що певний іранський персонал, ймовірно, перебуває в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську цивільну інфраструктуру", - констатували в ISW.

Нагадаємо, за даними CNN, Іран, імовірно, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

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