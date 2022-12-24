"Іран демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій": Подоляк про збільшення постачання зброї до РФ

За йог словами, необхідно перейти до більш руйнівних інструментів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Іран демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій" тим, що планує збільшити обсяги постачання зброї до агресорки Росії.

Про це представник ОП написав у свєму Twitter.

За його словами, необхідно відмовитися від концепції "санкції, що не непрацють", та "резолюції ООН, що не діють". Подоляк наголшосив, що слід перейти до конкретних дій.

"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників", - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів-камікадзе Shahed-136, які отримує траншами. Натомість балістичні ракети Тегеран поки не поспішає передавати РФ.

Днями глова ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа заявив, що Іран має намір розширити постачання передової зброї РФ.

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