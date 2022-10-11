Іран купує деякі складові до своїх дронів-камікадзе в інших країн – Данілов

Іран не міг самостійно виготовляти дрони-камікадзе Shahed-136, які він постачає Росії.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Іран не міг самостійно виготовляти дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія використовує у війні проти України.

Про це Данілов розповів в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Данілова, під час огляду збитих іранських дронів, українські спеціалісти виявили, що певні компоненти безпілотників мають стосунок до інших країн.

"Іранці самостійно ці речі (дрони – ред.) збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100% відносяться до військово-промислового комплексу", – зазначив він.

Застосування іранських Shahed-136 проти Україні

Росія все частіше почала атакувати територію України ударними дронами іранського виробництва.

Іранські дрони-камікадзе "Shahed - 136", які зараз використовують російські окупанти, завдають серйозної шкоди інфраструктурі та озброєнню ЗСУ. В іранських дронах, які використовують ЗС РФ у війні проти України, виявили запчастини американського виробництва.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області дронами-камікадзе.

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