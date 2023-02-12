Іран міг поставити Росії нові види небезпечних безпілотників - The Guardian

Іран міг поставити Росії щонайменше 18 нових безпілотників. Йдеться про Mohajer-6, Shahed 191 і 129.

Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела серед іранських високопосадовців.

Джерела видання стверджують, що у листопаді 2022 року російські посадовці відвідали Іран, де їм показали нові види озброєння, зокрема - дрони.

Росія могла таємно отримати від Ірану шість Mohajer-6, які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві 40-кілограмові ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також здатні завдавати ударів класу "повітря-земля". Вони можуть нести по одній ракеті, вагою 60-70 кілограмів.

На відміну від безпілотників Shahed 131 і 136, нові безпілотники можуть скидати вибухівку та повертатись назад неушкодженими.

Водночас джерела видання стверджують, що Іран не поспішає передавати Росії свої балістичні ракети.

Співпраця Ірану та Росії

Російські терористи восени для бомбардування України почали використовувати іранські дрони, які вони перейменували на "Герань". Їх окупанти запускають по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках.

Іран до останнього заперечував передавання Росії свого озброєння, проте згодом там визнали, що мовляв це сталось ще до війни. Проте Іран почав погрожувати Україні після того, як президент Зеленський під час свого виступу в Конгресі США повідомив про співпрацю РФ та Ірану, назвавши ці держави терористками.

У лютому 2023 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія найближчим часом отримає нову партію "шахедів" від Ірану, проте наразі точна їхня кількість невідома. Наразі ворог використав вже близько 660 безпілотників, а за контрактом передбачено 1 750 одиниць.

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