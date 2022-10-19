Іран не визнає постачання дронів Росії і хоче говорити з Україною

В Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Про це висловився представник МЗС Ірану Насер Канаані.

За його словами, "звинувачення - "частина політичної та цілеспрямованої медійної кампанії деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".

"У зв'язку з цим наша країна готова для діалогу та переговорів з Україною для зняття цих усіх звинувачень", - заявив Насер Канаані.

Представник МЗС висловився про те, що, мовляв, Тегеран "виступав проти продовження війни" та "прагнув врегулювати розбіжності мирним шляхом". З його слів, Іран "зберігає нейтралітет щодо війни на території України".

Військова допомога Ірану агресорці Росії

Безпілотники іранського виробництва "Shahed-136" масово атакують українські міста. Росія отримала 1700 дронів та замовила нові партії, інформують в ГУР. Втім, Тегеран це заперечує. У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.

Тим часом дрони росіяни запускають з тимчасово окупованих територій України. Допомагають їм у цьому члени Корпусу вартових ісламської революції, інформують в ISW. Аналітики наголошують, що іранські військові навчають їх користуватися "шахідами".

Щобільше - видання Reuters пише, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля". Угоду уклали ще 6 жовтня. Саме на цьому тлі МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні ЄС уламки дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до війни Крнемля.

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