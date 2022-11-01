Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони – CNN 

Іран став співучасником Кремля у війні проти України.

Іран передасть Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, серед яких ракети та дрони.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника однієї з західних країн.

Так, зазначається, що йдеться про балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та ударні безпілотники, які Росія використовує у війні проти України.

"Постачання уважно відстежується, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою", - йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що це нове очікуване постачання ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до РФ включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Раніше речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські окупанти вже цього місяця можуть застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів. На його думку, росіяни будуть бити по тих самих цілях, що і зараз – тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі. Речник ГУР запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози.

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Нагадаємо, у середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію і пояснив, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.

Також Росія у війні проти України використовує іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які перейменували в "Герань". Росіяни постійно атакують українські міста цими безпілотниками. Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонської області. Присутність іранських інструкторів на території, тимчасово захопленій росіянами, вкотре доводить, що Тегеран є співучасником Москви у воєнних злочинах проти України.

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