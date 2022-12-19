Іран передав Росії нову партію дронів: Зеленський озвучив їхню кількість 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом терористи отримали 250 Shahed-136.

Про це український лідер сказав під час свого виступу під час зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

Зеленський повідомив, що в ніч проти 19 грудня Росія запустила по Україні 34 іранські дрони.

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом. Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по нашій енергетиці – і ви знаєте всі деталі про це", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що через російську атаку 16 грудня 20 мільйонів українців залишились без електрики.

Іранські дрони у війні проти України

Російські терористи від вересня 2022 року використовують для ударів по цивільній інфраструктурі іранські дрони. Спочатку Іран вперто заперечував, що він передавав РФ ці безпілотники, проте згодом визнав, що це таки сталось, проте мовляв, ще до повномасштабного вторгнення на територію України. Цю інформацію заперечили у США.

19 листопада армія Росії вчергове атакувала Україну іранськими безпілотниками. У Київській області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Протягом тижня Київська область відбила вже третю атаку Росії.

Також у південних регіонах ЗСУ збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

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