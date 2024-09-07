Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет: які області України під загрозою ударів

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що іранські ракети мають кращу якість, ніж ті, які Росія отримала від Північної Кореї, та можуть мати вищу точність.

Іран вже міг надати Росії понад дві сотні своїх балістичних ракет, зазначають провідні ЗМІ. Це може стати додатковим навантаженням для української ППО.

Достеменно невідомо, які саме ракети передав Росії Іран. Саме від номенклатури залежить, які території України можуть страждати від нових ударів. Детальніше про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко у коментарі "24 Каналу".

Які області під загрозою іранських ракет

Низка західних ЗМІ повідомила, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Ще на початку серпня Reuters писал про те, що Москва може отримати сотні балістичних ракет Fath-360. Кількість, яку називало видання, збігається з тим, яку поширюють вже у вересні.

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Подейкують, що до Росії поставлять більш як 200 ракет. Водночас потрібно розуміти, що ця інформація офіційно не підтверджена. Тож напевне невідомо, чи отримав Кремль нову зброю для обстрілів України.

"Fath-360 за своїм функціоналом схожі на 5В55 до ЗРК С-300. Тобто ті ракети, які росіяни з 2022 року використовують не для збиття повітряних цілей, а для завдання ударів по поверхні. Але Fath-350 не є протиповітряною, а ракетою класу "поверхня-поверхня". Тому ці ракети використовуватимуть для терористичних ударів по прикордонній смузі – Сумська, Харківська область, а також по лінії боєзіткнення, зокрема, Слов'янську, Краматорську тощо", – пояснив Олександр Коваленко.

Росіяни почали застосовувати ракети для протиповітряної оборони, коли зіткнулися з дефіцитом балістичних ракет. Зокрема, часто С-300 випускали по Харкову. Водночас згодом Росія отримала балістичні ракети KN-23 від Північної Кореї. За характеристиками вони відповідають російській "Іскандер-М", хоч за якістю були набагато гіршими.

"Вироби іранського ВПК, з якими ми вже зіткнулися за останній час, мають набагато кращу якість, ніж у КНДР. Тож можна сказати, що іранські ракети матимуть вищу точність. З іншого боку, коли цю зброю використовують для терору – точність і не потрібна. Її направляють в напрямку великого міста і здійснюється новий акт терору", – наголосив військовий оглядач.

Коваленко також уточнив, що замовлення балістичних ракет в Ірану, ймовірно, означає, що Росії дещо бракує ракет 5В55 для покриття усіх своїх потреб: тобто як для терору України, так і для протиповітряних цілей.

Росія може отримати потужніші ракети

Варто також розуміти, що наразі достеменно невідомо, чи Росії таки передали балістичні ракети і які саме. Хоч у ЗМІ мовиться про Fath-360, але це можуть бути й інші ракети.

"Якщо це, наприклад, ракети Zolfaghar, то розмова буде зовсім іншою. Це набагато потужніша зброя з дальністю польоту 600 кілометрів та бойовою частиною у більш ніж пів тонни. Це складна для перехоплення ракета, бо вона не просто балістична. Бойова частина ракети одразу відокремлюється від розгінного блоку і в цей момент її важче спинити", – зауважив Коваленко.

Іранські балістичні ракети / Фото: sprotyv.info

Річ у тім, що протиповітряна оборона може влучити не в бойову частину ракети, а в розгінний блок. Цікаво, що такої технології немає навіть у російських балістичних ракет типу "Іскандер".

"Коли ми говоримо про прикордонний терор такою ж номенклатурою як С-300, і коли ми говоримо про постачання балістичної ракети, яка потужніша, ніж "Іскандер" – це дуже різні речі. Все залежить від того, що Росія отримає, і, акцентую, якщо отримає", – наголосив військовий оглядач.

Якщо до Росії все ж прибудуть ракети Fath-360, їх, ймовірно, можуть збивати засоби ППО, які є на озброєнні в України. Однак наразі це питання має лише теоретичну відповідь. На практиці ж невідомо, як сучасні чи пострадянські системи ППО на невеликих відстанях зможуть впоратися з іранською балістикою.

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!

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