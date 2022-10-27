Іран передає Росії дрони-камікадзе та займається політичною грою - Жданов

Іран грає у політичні ігри, коли передає Росії дрони та ракети, а в публічній площині відхрещується від допомоги РФ.

Іран передає Росії дрони-камікадзе та хоче поставити ракети, якими РФ буде бомбити Україну. Натомість публічно лідери країни заявляють, що не допомагають РФ у війні - це є політичною грою.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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Українська розвідка нещодавно повідомила про те, що у РФ вже 1700 іракських безпілотників. Але країні-агресорці потрібні ще. Зокрема, мова йде про дрони, які за своєю конструкцією сході на турецькі “Байрактари”.

“З'явилася інформація, що Іран може передати Росії дрони Arash-2 – якщо умовно, то це "старший брат" Shahed-136, більший за розміром та з більшою дальністю. Практично – це крилата ракета та за деякими даними, ймовірно, такий дрон може атакувати системи ППО”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку ЗСУ збили вертоліт та штурмовик росіян.

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