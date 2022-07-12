Іран планує поставити Росії безпілотники і навчити її військових користуватися ними: що відомо

Білий дім у понеділок, 11 липня, заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Associated Press.

Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи Іран вже надав Росії будь-яку з безпілотних систем, але він сказав, що США мають інформацію, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця.

"Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі здатних носити зброю, якнайшвидше", – сказав він журналістам.

Також, за даними інформаційного агентства IRNA, президент Росії Володимир Путін відвідає Тегеран з офіційним візитом найближчими днями.

Заява Саллівана відбулась напередодні поїздки президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, де ядерна програма Ірану буде ключовим предметом обговорення.

Представник Білого дому зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотники єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Військовий аналітик Семюель Бендетт з аналітичного центру CNA сказав, що вибір Росії Іран, як постачальника безпілотників, є логічним, оскільки "протягом останніх 20 років Іран удосконалює свої бойові сили безпілотників".

Бендетт додав, що Іран має "доведений досвід польотів безпілотників на відстані сотень миль і ураження їхніх цілей".

За його словами, іранські безпілотники можуть бути дуже ефективними для ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та іншій критичній інфраструктурі.

Що про це говорить військовий експерт

Військовий експерт та учасник миротворчих операцій в Іраку і Косово Сергій Грабський вважає, що Росія вимушена піти на такий крок, і просити Іран про поставки безпілотників, оскільки лише освоює нові технології та нові правила ведення бойових дій.

Про це він розповів 12 липня в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Росія веде війну в алгоритмах і матрицях так званих другої половини XX століття, що є в принципі копією масової війни та Другої світової війни. Тобто освоєння нових технологій та нових правил ведення бойових дій, це для них поки що абсолютна новизна. Тому вони змушені також у відчаї звернутися за досвідом Ірану, який все ж таки протягом останніх 20 років воює в тому чи іншому форматі, проти досить розвинених і високо цивілізованих країн, таких як Ізраїль, на Близькому Сході, тобто він знайомий із застосуванням нових систем озброєння Ізраїлю, він бореться з ними. Можна сказати різною мірою успішності, і він використовує більш-менш нові технології, які відповідають вимогам такої війни", - зазначив він.

Експерт наголосив, що у росіян більше немає вибору, аніж як навчатися в іранців тому, як протистояти саме армії XXI століття століття, якою більшою мірою є українська армія на сьогодні.

"Тому йдеться і про закупівлю дронів. Росія не має досвіду такого масового використання дронів. Так вони запускають "Орлани", але це таке малофункціональне озброєння. І підготовка фахівців, бо це війна зовсім іншої філософії, тож вибору у них немає, звертаються лише до Ірану", - резюмував Грабський.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що існує реальна загроза поширення бойових дій за межі України.

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