Іран постачає Росії безпілотники траншами, але передавати ракети не поспішає - Буданов

Агресорка Росія закупила в Ірану 1700 дронів-камікадзе Shahed-136, які отримує траншами. Натомість балістичні ракети Тегеран поки не поспішає передавати РФ.

Про це заявив в інтерв'ю The New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, контакт про постачання безпілотників країни уклали влітку. Виробнитво одного коштує близько $7 тис. Втім, поки не відомо, скільки заплатила Москва. Аби переконати Тегеран поставити дрони російській армії Кремль запропонував наукові ноу-хау для іранської військової промисловості.

Буданок каже, що РФ отримує Shahed-136 траншами. Наразі окупанти випустила близько 540 дронів, які зазвичай використовують для завдавання тактичних ударів по фронту, а також енергетичній інфраструктурі.

Голова української розвідки наголосив, що поки Тегеран не поспішає постачати балістичні ракети до РФ. "Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, тиск санкцій на Іран посилиться", - пояснив Буданов.

Нагадаємо,керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа заявив, що Іран має намір розширити постачання передової зброї РФ. Але Тегеран намагається ховати свою діяльність "під завісою таємності".

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