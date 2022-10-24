Іран постачає Росії бронежилети і готується відправити ракети та безпілотники - українська розвідка

Іран продовжує допомагати російській окупаційній армії. Ця країна відправила РФ військову амуніцію та готується надати ракети та безпілотники.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, Іран передав РФ 3000 одиниць військової амуніції - 1500 касок та 1500 бронежилетів.

Також Іран планує відправити нову групу радників для надання допомоги РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА Arash-2 та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

"Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

Іранські дрони на війні проти України

За даними видання Reuters, Іран готується передати Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомив, що в Україні ліквідували 10 інструкторів з Ірану, які запускали по Україні безпілотники.

Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе, якими окупанти бомблять Україну.

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