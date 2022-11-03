Іран та Північна Корея можуть підштовхнути Захід до дій: політолог розповів деталі

Іран та Північна Корея, які допомагають Росії у війні проти Україні, можуть підштовхнути Захід піти на певні поступки. Це б вплинуло на їхню подальшу співпрацю з окупантами.

Країни, які допомагають Росії у війні можуть підштовхнути Захід до певних поступок, які вплинуть на подальші дії окупантів. Йдеться про Іран та Північну Корею.

Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких.

Іран та Північна корея можуть підштовхнути Захід до певних поступок. Політолог вважає, що КНДР та Іран допомагають Росії та тим самим дають сигнал Заходу, мовляв, що якщо не буде налагоджено зв’язків між цими країнами, вони знайдуть альтернативу у вигляді Росії.

“Але річ у тому, що ні КНДР, ні Росії не можуть бути альтернативною для Росії. Бо де КНДР, де Іран, а де весь світ? Неспівмірні речі. Так само Росія не може бути альтернативою для цих обох країн. Це блеф. І всі все прекрасно розуміють”, - наголосив Валентин Гладких.

Нагадаємо, що на окупованому Запоріжжі “мобіки” повоювали з коровами і поранили російського сержанта.

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