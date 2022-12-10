Іран у найближчі місяці посилить військову допомогу Росії – британська розвідка

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Іран став одним із головних військових спонсорів РФ.

Підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зросте в найближчі місяці. Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, натомість Росія, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

Росія витратила значну частину запасів балістичних ракет малої дальності SS-26 "Іскандер", які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км.

"Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України", - зазначає розвідка.

Війна в Україні та роль Ірану

Російські загарбники знову атакували Україну безпілотниками "Shahed-136". У ніч проти 10 грудня окупанти атакували дронами південні області України. Було влучання в об'єкти енергетики.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Іран усіляко намагається уникнути подальшого занурення у російсько-український військовий конфлікт. Стосовно ракет, Іран ретельно думає, чи варто їх постачати Росії.

США стверджують, що Росія надає Ірану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки в обмін на іранську зброю для ведення війни в Україні.

США також запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил РФ. Їх назвали основним бенефіціаром закупівлі іранських дронів-камікадзе.

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