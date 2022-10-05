Іран заперечує використання Росією дронів-камікадзе Shahed: експерт пояснив чому

Армія Російської Федерації застосовує іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 у війні в Україні, але Тегеран заперечує це.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що такій позиції Ірану є кілька причин. Есперт назвав іранських офіційних осіб "брехливими істотами".

Таку думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

"Мені здається, вони побоюються, що участь у війні проти України через продаж безпілотників може вплинути на переговори між американцями та іранцями щодо ядерної угоди", - каже Семиволос.

Крім того, позиція Тегерана мотивована ризиками погіршення стосунків з Європою, позиція якої була "прохолодною" після того, як експрезидент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Ірану і вийшов з ядерної угоди.

"Європа була не готова та не поспішала накладати санкції на Іран. А зараз продаж цих безпілотників може створити негативне тло для співпраці між Іраном та європейськими країнами. Можливо, це також аргумент", - додав експер.

За словами Семиволоса, найближчим часом очікувати реакції на дії Ірану від міжнародної спільноти не варто. Адже наразі Україна зацікавлена в отриманні зброї для протистояння цим безпілотникам, а політичні питання з Іраном вирішуватиме пізніше.

Як повідомлялося, у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 можуть долати відстань до 1 тисячі кілометрів, завдяки чому російські окупанти можуть використати їх з різних напрямків.

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