Іран заявив, що не є стороною конфлікту у війні Росії проти України

В Ірані заявили, що країна не є учасником російсько-української війни.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані назвав "безпідставними звинуваченнями" заяви щодо підтримки Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє Xinhua.

"Іран не є учасником конфлікту в Україні, і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити проблему", - сказав він.

За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.

"Співпраця Ірану в оборонній сфері (з іншими країнами) базується на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів і правил", - сказав Канаані, додавши, що оборонна співпраця між Іраном і Росією здійснювалася до 24 лютого 2022 року.

Він зауважив, що українській владі слід припинити висувати "безпідставні та брехливі звинувачення" на адресу Ірану, але розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Росія застосовує дрони для атак по житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та мирному населенню України. Іран весь час заперечував свою причетність до постачання Росії зброї.

Проте на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання відбулася до початку війни в Україні.

Президент України у вечірньому зверненні 2 січня попередив, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".

Військовий експерт Олександр Мусієнко також зазначив, що армія агресорки Росії під час нічних ударів по Україні використовує переважно іранські дрони-камікадзе Shahed, а вдень частіше б'є крилатими ракетами.

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