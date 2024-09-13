Іранські балістичні ракети в Росії: у розвідці Британії пояснили, чим небезпечна ця зброя

Fath-360 здатна доставляти боєголовку масою 150 кг на відстань до 120 км із заявленою точністю менш ніж 30 метрів.

Іран нещодавно поставив Росії балістичні ракети ближньої дії Fath-360, здатні доставляти боєголовку масою 150 кг на відстань до 120 км. Ці постачання посилять здатність РФ завдавати точкових ударів по цілях поблизу лінії фронту та дозволять агресору зберегти більшу частину можливостей далекого радіусу дії для ударів по цілях у глибині України.

Про це йдеться у зведенні воєнної розвідки Великої Британії, опублікованому 13 вересня. У відомстві нагадали, що вперше Fath-360 публічно була продемонстрована 2020 року.

Fath-360 (також відома як BM-120) здатна доставляти боєголовку масою 150 кг на відстань до 120 км із заявленою точністю менш ніж 30 метрів. Її можна розмістити на різних мобільних пускових установках, зокрема на тій, що здатна запускати до шести ракет, йдеться у звіті.

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У британській розвідці також нагадали, що на сьогодні військова допомога Ірану РФ у її війні проти України містила постачання сотень БПЛА односторонньої дії, артилерійських боєприпасів та велику підтримку у виробництві російських дронів.

Постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та Росії, зазначається у зведенні.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнить і зміцнить здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить РФ зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання по цілях, розташованих у глибині України", – вважають у розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше в американському Пентагоні підтвердили, що Іран передав РФ певну кількість балістичних ракет малої дальності Fath-360. Окупаційна армія може використати їх проти України найближчими тижнями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна через раніше запроваджені американські санкції начебто не може виробляти і, відповідно, продавати таку “складну зброю”, як балістичні ракети.

Іран офіційно постачає РФ балістичні ракети та до чого тут розгубленість РФ - аналітика від Мусієнка

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