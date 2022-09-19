Іранські безпілотники вже на фронті: військовий експерт пояснив, чи змінить ворожа зброя перебіг війни

Про те, чи врятують нові БПЛА російську армію і чи вони якось можуть змінити хід війни, розповів Сергій Грабський.

Росія вже використовує іранські безпілотники на війні проти України, однак їхня кількість не зможе створити критичну перевагу на лінії фронту.

Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський в ефірі ТСН.

"Якщо ми говоримо навіть про 200-500 таких безпілотників, на лінії фронту протяжністю 1000 км вони не можуть становити загалом критичної загрози, яка б могла переломити хід бойових дій.", - зазначив експерт.

Натомість, якщо ми говоримо про тактичні напрямки, безперечно, треба розуміти, що це додаткова зброя, яка математично становить небезпеку, і збити два безпілотники - це більше роботи, ніж знищити один. Тому, так, це посилює угруповання російських військ. Без того, що вони створять критичнц перевагу на лінії фронту.

Саме тому і йдеться про оперативне мистецтво, як частину військової науки, для того, щоб комплексно використовувати такий новий для росіян вид бойової техніки, як безпілотники, тому що вони у своїх військових традиціях не розглядали це питання. Цьому треба ще вчитися. Тож, така кількість безпілотників може становити загрозу, але росіянам ще потрібен час, щоб навчитися використовувати їх ефективно.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування російською армією в Україні іранських безпілотників "Shahed 136" та інших модифікацій. Українські захисники кажуть, що така ціль надзвичайно складна і для того, щоб її збити, потрібні додаткові системи.

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