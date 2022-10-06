Іранські дрони можуть долітати до Києва: Жданов пояснив, чому окупанти атакували саме Білу Церкву

Окупанти вдарили іранськими дронами саме по Білій Церкві через розташоване там велике військове містечко.

Дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 можуть долітати не лише до Київської області, але й до самої столиці. Щодо удару по Білій Церкві, то її росіяни взяли за ціль через розташоване там велике військове містечко.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у інтерв’ю "УНІАН".

"Звичайно, можуть", – відповів він на запитання про спроможність дронів долітати до Києва.

"Кажуть, що цей Shahed-136 може летіти до двох тисяч кілометрів. Я не знаю, звідки стільки палива, на мій погляд, це дуже завищені показники. Але я Вам навіть географічно скажу – Біла Церква знаходиться не набагато південніше Києва. І якщо дійсно дрони прилетіли з боку Білорусі, то вони Київ пролетіли", – зауважив експерт.

Він також прокоментував, чому російські військові завдали удару не по столиці, хоча цілком могли це зробити.

"Київ нічим не відрізняється від інших міст України. Єдине, що ми зробили, це посилили систему ППО по всій країні за рахунок поставок нам в тому числі систем С-300 від наших партнерів. Ми збільшили щільність ППО. Чим вища щільність ППО, тим краще вона спрацьовує", – розповів Жданов.

Щодо Білої Церкви, то ударом по ній загарбники могли продемонструвати, що дрони-камікадзе в змозі пролітати повз Київ.

"У Білій Церкві досить велике військове містечко, яке, напевно, більше цікавить Російську Федерацію. Я думаю, що саме тому вона могла стати ціллю. А друге – може вони спеціально показали, що вони в змозі пролітати повз Київ, і не факт, що наступна атака не спробує завернути на Київ", – припустив військовий експерт.

Окрім того, він розповів, як працює українська система ППО, коли доводиться збивати дрони іранського виробництва.

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"Я так розумію, що перший удар, як завжди, виходить раптовим більш-менш у них і, відповідно, ми частину цих дронів пропускаємо. А вже починаючи з другого, ми збиваємо. У цю ж ніч над Одесою два "мопеди" – мінус, два таких дрона ми збили. Тобто в Одесі ППО добре працює. Я думаю, що вже з другого вогневого нальоту ППО буде працювати і в Білій Церкві, і в інших містах", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, в ніч проти 5 жовтня окупанти з півдня України завдали удару шістьома дронами-камікадзе по місту Біла Церква, атакувавши інфраструктуру. Пошкоджено три будівлі. На місці влучань виникло займання. Водночас вдалося збити шість таких дронів.

Внаслідок атаки по Білій Церкві постраждала одна людина.

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