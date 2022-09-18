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Іранські дрони Shahed-136 стануть серйозною загрозою військовим та техніці ЗСУ — WSJ

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Іранські дрони Shahed-136 стануть серйозною загрозою військовим та техніці ЗСУ — WSJ

Фото: MIL.IN.UA

РФ вже почала використовувати іранські дрони під виглядом власних.

Іранські безпілотники, які почала використовувати Росія, можуть завдати значного клопоту українській армії. 

Про це повідомили у WSJ.

Минулого тижня над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області почали з’являтися безпілотники з дельтоподібним крилом Shahed-136, перефарбовані в російські кольори та перейменовані на "Герань-2". 

За словами українського командира Родіона Кулагіна, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються у свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два БТР.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії в оновленій розвідці від 14 вересня також заявило про високу ймовірність того, що Росія вперше розгорнула іранські безпілотники в Україні. Зазначаючи, що Shahed-136 має заявлений радіус дії 2500 кілометрів, наразі схоже, що Москва використовує ці безпілотники для тактичних ударів поблизу лінії фронту, а не для знищення більш стратегічних цілей у глибині української території.

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