Іранські ракети, найімовірніше, будуть доставлені на північ від України: проти них немає захисту

Країна-терористка Росія планує доставити до північних кордонів іранські балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективного захисту.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат 1 листопада.

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"Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно, вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні", - сказав він.

Речник Повітряних сил пояснив, що для України балістичні ракети несуть велику загрозу, оскільки у Повітряних силах є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони.

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Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони

1 листопада CNN з посиланням на представника однієї з західних країн повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Коли вони прибудуть до Росії - невідомо. Західні офіційні особи припускають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України поінформували, що окупаційні війська будуть бити по тих самих цілях - по цивільній енергетичній інфраструктурі. Речник ГУР запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози.

Зауважимо, в середині жовтня The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію. Він наголосив, що іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.

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