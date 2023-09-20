“Іранський вояж” Шойгу: експерт розповів, яку зброю може отримати РФ

Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе “Шахед” і не тільки.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу поїхав до Ірану. Там він, найімовірніше, буде домовлятися про розширення військової співпраці.

Про це в коментарі “24 Каналу” розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що, на жаль, тенденції тут грають проти України. Іран дає практично все, чого просить Росія.

Що Росія хоче від Ірану

Як наголосив Мусієнко, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе “Шахед”, артилерійські та танкові снаряди тощо. Однак балістичні ракети вони окупантам так і не передали.

Можливо, зараз Росія буде говорити про те, щоб Іран передав ракети. Це для того, щоб збільшити кількість обстрілів взимку по території України. Але поки немає інформації, що Іран погодився передати ракети, — зауважив Олександр Мусієнко.

Можливо, Шойгу намагається розширити саму військову співпрацю. Експерт припустив, що Росія здатна запропонувати допомогу в розробці гіперзвукової чи ядерної зброї і отримати щось натомість. Однак поки немає конкретної інформації про плани країни-агресорки.

Нагадаємо, військові аналітики відзначають, що Російська Федерація, яка виснажила свій ракетний потенціал у війні проти України, прагне отримати від Ірану ракети малої та великої дальності.

Раніше директор ізраїльської спецслужби Моссад заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БпЛА.

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