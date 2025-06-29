Іранський безпілотник над Україною?: військовий вказав на цікаву деталь

Про що може свідчити збиття ЗСУ

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ЗСУ, ймовірно, збили в повітряному просторі України безпілотник іранського виробництва. Це сталося вже після початку ірано-ізраїльського загострення.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає «24 канал».

На його думку, якщо дійсно РФ запустила «Шахед» безпосередньо іранського виробництва, то це свідчить про два чинники:

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або Росія неспроможна масштабувати й тримати на такому рівні кількість ударів безпілотниками і починає витягати зі складів іранські дрони;

або Росія не може підтримувати масштабність ударів по Україні, тому змушує Іран, не дивлячись на його стан після бомбардувань, виконувати контракти й постачати БпЛА.

На його думку, якщо таке постачання дійсно відбувається, то це означає, що ВПК Росії не задовольняє її теоретичних планів щодо

«Росія змушена розбудовувати військово-промислові об’єкти, які могли б виготовляти БпЛА, на поверхні землі. Росіяни не можуть сховати їх під землею, немає для цього потужностей. А наземні стають вразливими до атак», — пояснив Тимочко.

Як відомо, Росія уже певний час самостійно виготовляє «Шахеди» на власних заводах.

Раніше повідомлялося, що українські БПЛА атакували військовий аеродром «Кущевська» в Росії.

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