“Ірану цього не пробачать”: російська атака з використанням іранських дронів отримає реакцію Заходу - Арестович

Радник Офісу президента України назвав причини, які змусили росіян використати іранський безпілотники, і спрогнозував наслідки їх застосування.

Військовий експерт та радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що атака російської армії на українські міста з використанням БПЛА іранського виробництва ще отримає належну реакцію від Заходу.

Про це він говорив у п’ятницю, 23 вересня, в розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович нагадав, що сьогодні під час атаки російських окупантів українськими засобами ППО було збито 6 іранських безпілотників.

“Це може означати дві речі: [росіяни] почали заощаджувати ракети або почали випробувати нові засоби ураження та наші способи реакції на них”, - відзначив він.

Окрім того, експерт передбачив реакцію Заходу на постачання Іраном до Росії зброї, яка використовується у бойових діях в Україні.

“Те, що Іран нав'язався допомагати Росії, на Заході дуже добре відзначили, особливо у Сполучених Штатах поставили "в залік", і буде реакція. Якою вона буде ми зрозуміємо трохи пізніше. Але Ірану цього просто так не пробачать”, - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, після того, як російські окупанти застосували для ударів по території України дрони-камікадзе іранського виробництва, українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

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