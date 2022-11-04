Ірану потрібна від Росії ядерна "допомога", яку вони можуть обміняти на дрони-камікадзе

Іран, ймовірно, звертався до Росії за допомогою. Їм потрібні додаткові ядерні матеріали для виготовлення ядерного палива.

Іран прагне отримати допомогу від РФ у вигляді ядерних матеріалів для виготовлення ядерного палива.

Про це з посиланням на джерела пише CNN.

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Як зазначається, Тегеран звертався до Росії за допомогою у придбанні ядерних матеріалів і виготовленні ядерного палива. Це, своєю чергою, допоможе країні запустити ядерні реактори та наблизити Іран до виготовлення ядерної зброї.

Чи погодився на це Кремль - невідомо, оскільки РФ виступала проти того, аби Іран отримав ядерну зброю. Проте Тегеран побоюється, що подібна угода триватиме недовго. Тому Іран домовився з США про гарантії - однако там їм нічого конкретного обіцяти начебто не стали.

"Очевидно, що побічні угоди між Росією, які докорінно підірвали б структуру угоди 2015 року, будуть викликати серйозну заклопотаність і ще більше зменшать можливість повернення до угоди", – наголосив високопоставлений представник адміністрації президента Байдена.

Водночас якщо РФ погодився допомогти Ірану, це б ознаменувало б зміну позиції Кремля.

"Як ми вже говорили, СВПД (спільний всеосяжний план дій, ядерна угода з Іраном, – ред.) не стоїть на порядку денному. Ми працюємо з партнерами, щоб викрити зв'язки між Іраном і Росією, які зростають, і притягнути їх до відповідальності. Ми будемо протистояти будь-якій співпраці, яка суперечила б нашим цілям в області нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначила представниця Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон.

Нагадаємо, що станом на 3 листопада відомо про укладені контракти на балістичні ракети, які Іран має відправити до Росії.

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