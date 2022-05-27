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Ірина Білик довела до сліз піснею для тих, хто чекає з війни на своїх коханих

Ірина Білик довела до сліз піснею для тих, хто чекає з війни на своїх коханих

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Ірина Білик довела до сліз піснею для тих, хто чекає з війни на своїх коханих

Фото: скриншот з відео

Українська співачка Ірина Білик випустила нову пісню "Кордони".

Композицію виконавиця присвятила тим, хто чекає з війни на своїх коханих.

"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і жодні кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни на своїх коханих", – прокоментувала знаменитість.

У коментарях користувачі писали, що новинка розчулила їх до сліз:

  • Течуть сльози... За нашу країну, за наших воїнів, які вже ніколи не повернуться до своїх родин...
  • Дуже зворушливо, чуттєво! Чудова, ніжна пісня! Обожнюю казкове поєднання музики, голосу Ірини та слів! Це неймовірно!
  • Ці вірші й музика неймовірно відображають стан моєї душі. Це пряме попадання пісні в серця мільйонів  українців!

Нагадаємо, Ірина Білик вперше показала, що російські окупанти зробили з її будинком. Будинок артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району.

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