Ірина Білик довела до сліз піснею для тих, хто чекає з війни на своїх коханих

Українська співачка Ірина Білик випустила нову пісню "Кордони".
Композицію виконавиця присвятила тим, хто чекає з війни на своїх коханих.
"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і жодні кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни на своїх коханих", – прокоментувала знаменитість.
У коментарях користувачі писали, що новинка розчулила їх до сліз:
- Течуть сльози... За нашу країну, за наших воїнів, які вже ніколи не повернуться до своїх родин...
- Дуже зворушливо, чуттєво! Чудова, ніжна пісня! Обожнюю казкове поєднання музики, голосу Ірини та слів! Це неймовірно!
- Ці вірші й музика неймовірно відображають стан моєї душі. Це пряме попадання пісні в серця мільйонів українців!
Нагадаємо, Ірина Білик вперше показала, що російські окупанти зробили з її будинком. Будинок артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району.
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