Ірина Білик довела до сліз піснею для тих, хто чекає з війни на своїх коханих

Українська співачка Ірина Білик випустила нову пісню "Кордони".

Композицію виконавиця присвятила тим, хто чекає з війни на своїх коханих.

"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і жодні кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни на своїх коханих", – прокоментувала знаменитість.

У коментарях користувачі писали, що новинка розчулила їх до сліз:

Течуть сльози... За нашу країну, за наших воїнів, які вже ніколи не повернуться до своїх родин...

Дуже зворушливо, чуттєво! Чудова, ніжна пісня! Обожнюю казкове поєднання музики, голосу Ірини та слів! Це неймовірно!

Ці вірші й музика неймовірно відображають стан моєї душі. Це пряме попадання пісні в серця мільйонів українців!

Нагадаємо, Ірина Білик вперше показала, що російські окупанти зробили з її будинком. Будинок артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району.

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