Ірина Білик про те, як російські окупанти лазили у її будинку: "Їли скільки хотіли, плавали в басейні"

Ірина Білик про те, як російські окупанти лазили у її будинку: "Їли скільки хотіли, плавали в басейні"

Українська співачка Ірина Білик розповіла про те, як російські окупанти залізли до її будинку і що там виробляли.

Будинок артистки розташований в у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району. За словами Білик, коли почалася повномасштабна війна, вона разом із 5-річним сином Табрізом була вдома. О п'ятій ранку зірка почула вибухи просто поруч з будинком і вирішила негайно їхати, йдеться в програмі "Ранок з Україною".

Ірина Білик з сином Табрізом / instagram.com/bilyk_iryna

За словами Білик, їх з містечка вивезла її кума, яка теж тікала разом з дітьми. Про те, що російські війська залізли до її будинку, Білик дізналася з чату свого котеджного комплексу:

"Вигнали всіх людей з містечка. Коли виходили, їм сказали: "Не закривайте будинки, бо ми виб'ємо всі двері і будемо шукати їжу". Вони вже їли скільки хотіли. Вони вже там таке робили. Коли зайшов мій помічник, вже більше місяця минуло, як вони там жили. То вони там і плавали в басейні, і все що можна, і апаратуру, всі мої речі, фото дитинства", - сказала виконавиця, не стримуючи сліз.

Як відомо, нещодавно Ірина Білик розповіла, що їй, як і багатьом українцям, нема куди повертатися. Також артистка повідомила, що вона стала амбасадором Музею "Голоси мирних", у якому зібрані історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

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