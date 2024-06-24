Ірина Білик відреагувала на смерть танцівника Смецького на фронті: "Друг ніколи не станцює зі мною"

Українська співачка Ірина Білик відреагувала загибель танцівника Антона Смецького на фронті, з яким до повномасштабної війни співпрацювала.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала їхнє спільне фото. Співачка зізналась, що дізналася сумну новину у неділю, 23 червня, але до останнього не вірила. Лише зараз до Ірини Білик прийшло усвідомлення, що її приятеля більше немає.

"Вчора (23 червня – прим. ред.) я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні (24 червня – прим. ред.) остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок…Лети, прекрасна душа!" – написала виконавиця.

Ірина Білик та Антон Смецький / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик вшанувала пам'ять загиблого Антона Смецького. Артистка зазначила, що він назавжди залишиться в її серці.

"Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи…Сьогодні ми всі проводжаємо тебе як героя і великого артиста!" – написала співачка.

Нагадаємо, Антон Смецький ще на початку повномасштабної війни встав на захист України та служив сапером. На жаль, восени 2023 року він підірвався на міні та втратив кінцівку. Після реабілітації хореограф повернувся на фронт. Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що він загинув. Подробиці смерті захисника не розголошуються.

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