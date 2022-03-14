Ірина Федишин показала, як п'ять годин сиділа з дітьми у бомбосховищі: "Безсонні та тривожні ночі"

Виконавиця розповіла, що вони так довго ще не ховалися в укритті.

Співачка Ірина Федишин разом з чоловіком та синами наразі перебуває на Західній Україні.

Як розповіла виконавиця, минула ніч у них була неспокійною: постійно лунали повітряні тривоги. Тому співачка разом з чоловіком та двома синами п'ять годин просиділа у бомбосховищі.

"У нас була найдовша тривога, більше ніж п'ять годин сиділи у бомбосховищі. Спрацювала вона о 02:20 ночі", - розповіла Федишин.

Співачка зізналась, що війну дуже тяжко переживають діти. Вона ж, своєю чергою, намагається їх заспокоїти та відволікти від негативних новин.

"Мене стривожила реакція Олежика. "Зірвався" на рівні ноги, почав панікувати і сильно мене обіймати. Стараюся відволікати дітей від страшних новин, заспокоюю словами, розповідаю, яка у нас сильна армія, читаю їм казки, більше обнімаю і стараюся не видавати своєї тривоги. Хоча це непросто. Діти дуже все відчувають, особливо настрій батьків", - розповіла співачка.

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