Ірина Федишин та Євген Хмара виступили для біженців у Львові: "Я співала, а люди плакали"

Артистка зізналася, що ще ніколи не бачила стільки сліз під час свого виступу.

Співачка Ірина Федишин заспівала у центрі для біженців у Львові.

Просто посеред зали, де сплять вимушені переселенці, артистка виконала свої пісні під акомпанемент піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Ірина Федишин та Євген Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

Як повідомив кореспондент ТСН, у багатьох біженців з’явилися сльози на очах. Кажуть, їм складно, бо далеко від своїх домівок, але єднає їх усіх віра у швидку перемогу українських воїнів.

На завершення концерту усі разом заспівали гімн України.

Ірина Федишин та Євген Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

"Сьогодні для мене був непростий день. Я не забуду його ніколи. Зустрілася з людьми, які приїхали з гарячих точок. Стільки сліз під час свого виступу я ще не бачила. Важко… Стільки болю в очах людей, які залишили свій будинок, невідомо, чи є ще той будинок. Але найважче, що багато хто з них втратив рідних. І цей біль виходив зі слізьми. Я співала, а люди просто плакали…» – написала зірка.

Ірина Федишин та Євген Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

Крім того, знаменитість подякувала Євгену Хмарі за цей творчий тандем, аби підтримати людей. Ірина поділилася, що вони лише один раз прорепетирували та одразу все втілили у життя.

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