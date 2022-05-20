Ірина Горова розповіла, як у її підвалі жили 30 людей під час обстрілів на Київщині

Ірина Горова розповіла, як у її підвалі жили 30 людей під час обстрілів на Київщині

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова розповіла, як у перші дні повномасштабної війни у її підвалі жили 30 сусідів з дітьми.

Про те, як знаменитість прихистила людей та як їхала за кордон з рідними, вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Так, Ірина поділилася, що її будинок розташований неподалік Києва. Втім, на щастя, російські окупанти не дійшли до її населеного пункту.

"Біля мене недалеко Васильків, Жуляни, Глеваха. Все пролітало повз мене, я бачила і гвинтокрили, і літаки, і техніку. Спочатку ми думали, що це ворожа, потім зрозуміли, що це наші. Але, звичайно, це було дуже страшно. У мене є великий підвал, там багато сусідів із дітьми ночували. Десь 30 людей було", – поділилася Горова.

Продюсерка додала, що вона з родиною залишалася вдома доти, поки не вибухнула нафтобаза у Василькові.

"У мене був час допомагати ТРО, багато справ ми робили. Але коли під носом це вибухнуло, я зрозуміла, що настав час їхати, треба батьків і дітей вивозити", – додала вона.

Знаменитість зазначила, що на той момент її донька Наталія перебувала у Грузії, тож Ірина взяла сина, батьків та подругу з маленькою дитиною і вивезла їх за кордон.

Наразі діти досі перебувають в Європі, тоді як Ірина повернулася до свого будинку.

Нагадаємо, Ірина Горова розповіла, що отримують з благодійних концертів зірки, які на них виступають. Артисти беруть участь у таких заходах за власним бажанням.

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