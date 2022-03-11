Ірина Верещук повідомила, де окупанти зірвали евакуацію мирного населення 11 березня

Віцепрем'єрка зазначила, що сьогодні був складний день.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, де сьогодні не вдалося здійснити евакуацію мирного населення.

"По маршруту з міста Ізюм, Харківської області, в місто Лозова, який мав йти Ізюм-Мала Комишуваха-Барвинкове-Близнюки-Лозова не вдалося відправити автобуси, вони змушені були розвернутися і поїхати назад до міста Лозова. Позаяк, російські війська, не дотримавшись режиму дотримання вогню, обстріляли з мінометів дорогу на під’їзді до міста Ізюм і, на жаль, евакуація місцевих мешканців і постачання гуманітарного вантажу на даний момент неможлива. Евакуація не сталася.

По маршруту з сіл Андріївка і Микуличі, Київської області, до міста Житомир. Це мав бути маршрут Андріївка-Липівка-Макарів-Небелиця-Ставище-Кочерів-Коростишів-Глибочиця-Житомир. 12 автобусів, які були направлені до міста Білогородка Київської області, які прибули до населеного пункту, так як ми і домовлялися, Немишаєво, для проїзду до села Микуличі, були зупинені на блокпосту російськими збройними силами. Їм було наказано розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що у них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей. Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що цей маршрут було заявлено, Червоний хрест підготував відповідь, в якій вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити гуманітарний коридор саме у цьому напрямку.

По марштуру з міста Макарів Київської області в Житомир через населені пункти Макарів-Небелиця-Ставище-Кочерів-Коростишів-Глибочиця-Житомир було порушено режим припинення вогню зі сторони російських збройних сил по цьому маршруту. Евакуація людей теж не сталася.

По маршруту з міста Бородянка Київської області у місто Житомир Бородянка-Пісківка-Малин-Радомишель-Житомир також було порушено режим припинення вогню зі сторони російських збройних сил по цьому маршруту. І, на жаль, евакуація не сталася.

Не відбулося сьогодні евакуації і з Волновахи, Донецької області в напрямку міста Покровськ", – повідомила Верещук.