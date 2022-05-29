Ірина Верещук відповіла, що робити цивільним, які живуть на окупованих територіях

Ірина Верещук відповіла, що робити цивільним, які живуть на окупованих територіях

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові героїчно захищають країну від окупантів, втім, військовим РФ все ж вдалося захопити певні території України.

Під російською окупацією залишилися жити цивільними, деякі змогли евакуюватися.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що ж робити тим, хто живуть під російською окупацією.

Загалом, міністерка радить цивільним виїжджати на підконтрольну територію України. За її словами, це не просто, утім, вона радить шукати можливі шляхи для евакуації. Також Верещук зазначила, що не варто брати російських паспорт.

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"По-перше, переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей. По-друге, не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, нещодавно луганським патрульним вдалося врятувати 31 людину з Лисичанська. Спочатку правоохоронці їхали за сімома місцевими жителями, але завдяки розмові на евакуацію погодилися ще 24 людини.

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